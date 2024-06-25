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سلاح صيني "نوعي" تستخدمه المقاومة الفلسطينية في غزة.. تعرف إلى أبرز مواصفاته!

منذ ساعتين
مقاتل من القسام يطلق صاروخ موجه "السهم الأحمر"

مقاتل من القسام يطلق صاروخ موجه "السهم الأحمر"

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كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس  عن بدء استخدام سلاح نوعي متطور لأول مرة منذ اندلاع الحرب في غزة، يعرف باسم السهم الأحمر.

وبثت كتائب القسام، الاثنين، مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع “أوفك” بصاروخ موجه “السهم الأحمر” غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أبرز مزايا السلاح الجديد

السهم الأحمر صاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية.

يتكون صاروخ السهم الأحمر من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك، من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.

ويمتلك قدرة عالية على إصابة الأهداف من مسافات تتراوح بين 3 و4 كيلومترات، ويعد أحد أهم نُظم الصواريخ التي يعتمد عليها جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أواخر الثمانينيات.

وتم تصنيع الصاروخ عام 1980، واستُخدم في حرب البوسنة والهرسك وفي المعارك التي تلت الثورة السورية، ويزن 25 كيلوغراما، ويتم إطلاق الصاروخ من الأرض، ويمكن أيضا إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية.

وفي تقرير سابق نشره موقع سبوتنيك عام 2021، أنتجت الصناعة العسكرية الصينية عدة أنواع من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات من الجيل الثالث، ومنها صواريخ تشبه نظيرتها الأميركية “إف جي إم 148 جافيلين”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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