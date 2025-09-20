الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

أفاد خبراء عسكريون أوكرانيون لصحيفة “التليغراف” البريطانية، أن روسيا شكلت وحدات من جنود مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى، وأرسلتهم إلى ساحة المعركة.

ويرتدي جنود هذه الوحدات شارات على أذرعهم تُشير إلى إصابتهم بالمرض، وقد رُصدوا على خطوط المواجهة حول بوكروفسك، المركز اللوجستي الرئيسي في شرق أوكرانيا الذي كان محور هجوم دموي مطول شنّه الكرملين، وفقا لما ذكره خبراء للصحيفة.

وقال دميترو جمايلو، المدير التنفيذي لمركز الأمن والتعاون الأوكراني (USCC)، وهو مركز أبحاث أوكراني ذو صلات وثيقة بالجيش: “تتوفر حاليا معلومات تفيد بأن هذه الوحدات تشارك في القتال فيما يُعدّ حاليا أكثر المناطق سخونة – بوكروفسك”.

ويُعد تشكيل هذه الوحدات داخل الجيش الروسي أحدث إشارة إلى تفاقم الأزمة الصحية، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والسل بين القوات الروسية.

كما عانت إحدى الوحدات الروسية مؤخرا من تفشي حمى نزفية مميتة تُسبب نزيفا من أعين المصابين بها، حتى وسائل الإعلام الروسية الخاضعة لرقابة مشددة بدأت تُشير إلى “وباء خفي” من الأمراض التي تُصيب القوات في أوكرانيا.