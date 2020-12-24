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سلالة كورونا الجديدة تتفشى في الدنمارك وتسجيل 33 إصابة أولية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 8:08 مساءً
رصد 33 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك

رصد 33 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك

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اعلنت السلطات في ​الدنمارك​ انها “رصدت 33 حالة إصابة بالسلالة ​الجديدة​ من ​فيروس كورونا​، التي تنتشر بسرعة في أجزاء من ​بريطانيا​”، مشيرة الى ان “ال​حالات​ رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 تشرين الثاني و19 كانون الأول”.

هذا واقدمت الدنمارك، الرائدة على مستوى ​العالم​ في مجال تسلسل الجينوم، على تحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت في منتصف الشهر الحالي أول إصابات في السلسة الجديدة من كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي عثر عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر، ولكنه لا يمثل خطورة أكبر بأي حال.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن تحديد ما وُصف بأنه نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس جنوب شرقي البلاد.

 

 

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