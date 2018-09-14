سلسلة إنفجارات يرجح إرتباطها بتسرب للغاز قرب بوسطن:فيديو :

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أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس الأميركية أن سلسلة انفجارات يرجح ارتباطها بتسرب غاز أدت أمس إلى إصابة عشرة أشخاص ودفعت السلطات إلى طلب إخلاء المنازل في ثلاث مناطق سكنية في شمال بوسطن.

واعلنت الشرطة انها استجابت لـ70 تقريرًا عن حرائق وانفجارات وروائح غاز في مناطق لورنس وأندوفر وشمال أندوفر.

وأفاد مستشفى لورنس العام بأن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وافادت الشرطة مساء امس على تويتر ان هناك العديد من عمليات الإجلاء في الأحياء التي توجد فيها روائح غاز، وأنه لا يزال من السابق لأوانه التكهن بأسباب ما حصل.

لكن السلطات طلبت تحديدًا من السكان الذين تزودهم شركة “كولومبيا غاز” بالغاز الطبيعي بأن يغادروا منازلهم على الفور.

وكانت الشركة نفسها قد أشارت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني إلى أنها تجري أعمالًا على خطوط الغاز الطبيعي في العديد من الأحياء في أنحاء ولاية ماساتشوستس، وذلك من أجل تحسين السلامة بشكل خاص.

وقد دمر منزل واحد على الأقل وفقًا لوسائل إعلام محلية.

شاهد الفيديو 👈 احد الأنفجارات في أحد المنازل شمال #بوسطن الأمريكية..بصراحة لم اشاهد اعجب من الذي يحدث الأن المنازل تنفجر تدريجيآ في #بوسطن 🚶🚶👇

pic.twitter.com/oNyrzfbOzZ — ✊ Muhammad 👉Yame 🎩 (@j3L0tj3Ts4loKe) September 14, 2018

المصدر وكالات