سلسلة انفجارات ضخمة تهز مصراتة الليبية وتتسبب في أضرار واسعة بمخزن للذخيرة

شهدت مدينة مصراتة غرب ليبيا، مساء الأحد، سلسلة انفجارات عنيفة في مخزن ذخيرة تابع للمجموعات المسلحة، ما أسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية، وإغلاق طرق رئيسية، وانقطاع الكهرباء والاتصالات، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ووقع الانفجار، مساء الأحد، في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة، على مدى ساعات، بينما لم تعرف إلى حدّ الآن أسباب هذا الانفجار، إن كان ناتج عن تماس كهربائي أو ارتفاع درجات الحرارة، أو بفعل فاعل في ظلّ التوّتر القائم بين مليشيات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية وقوات “جهاز الردع” المناوئة لها.

وشارك مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت لمشاهد من الانفجار، حيث تصاعد النيران وأعمدة الدخان، وسمعت دوّي انفجارات ضخمة، كما شوهد تناثر صواريخ وقذائف وسقوطها بشكل عشوائي على الأحياء السكنية القريبة من مخزن الذخيرة، مما أدّى إلى تضرر عدد من المباني، حيث التقط أحد المواطنين لحظة سقوط صاروخ “غراد” على طريق “الأنباك” مخلفا حفرة كبيرة في الأرض.

وأعلنت مديرية أمن مصراتة، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الدائري الرابع في منطقة “السكيرات، كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ 16 سيارة إسعاف لموقع الانفجار لإخراج العائلات العالقة، مؤكداً إلى أن الوضع تحت السيطرة، في حين عبّر السكّان عن استيائهم من تخزين الذخيرة داخل الأحياء السكانية وبين المدنيين.

وشهدت ليبيا، عدة حوادث مشابهة في السابق، كانت أعنفها وأكثرها دموية، انفجار مستودع للذخيرة في منطقة براك الشاطئ جنوب البلاد عام 2013، والذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا.