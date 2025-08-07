الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلطات البرتغال تعتقل شرطياً للاشتباه في قيادته عملية تهريب شحنة مخدرات

منذ ساعة واحدة
شرطة البرتغال

شرطة البرتغال

A A A
طباعة المقال

ألقت السلطات البرتغالية القبض على شرطي وأحد شركائه يشتبه في ضلوعهما في إدارة عملية تهريب مخدرات من خلال استيراد ثلاث حاويات على الأقل من جلود الحيوانات وإخفاء 1.5 طن من الكوكايين بين طبقات متعفنة من الجلود غير المدبوغة.

وقال متحدث باسم الشرطة القضائية للمنطقة الشمالية اليوم الخميس إن الرائحة الكريهة عقدت عمل فرق التحقيق أثناء إزالة المخدرات ووزنها.

وأضاف أن الجلود تمت تعبئتها وهي سليمة في أمريكا الجنوبية إلى أن وصلت إلى البرتغال بعد إبحارها لأسابيع في “حالة تعفن شديد”.

وكان الشرطي المعتقل في إجازة طويلة دون راتب من وحدة شرطة تابعة لحرس الحدود الوطني في مدينة فافي شمال البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ذات الشرطي قاد عملية لتفكيك عصابة مخدرات كبرى في المدينة قبل عامين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قاعدة فورت ستيوارت
الجيش الأمريكي: نتوقع تعافي كل الجنود المصابين في إطلاق نار بقاعدة فورت ستيوارت
المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا
حكومة سويسرا تستبعد اتخاذ إجراءات مضادة رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية
الرئيس التونسي قيس سعيد
مؤيدو الرئيس التونسي يحتجون ضد اتحاد الشغل وسط توتر‭ ‬متصاعد

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟