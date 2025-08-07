سلطات البرتغال تعتقل شرطياً للاشتباه في قيادته عملية تهريب شحنة مخدرات

ألقت السلطات البرتغالية القبض على شرطي وأحد شركائه يشتبه في ضلوعهما في إدارة عملية تهريب مخدرات من خلال استيراد ثلاث حاويات على الأقل من جلود الحيوانات وإخفاء 1.5 طن من الكوكايين بين طبقات متعفنة من الجلود غير المدبوغة.

وقال متحدث باسم الشرطة القضائية للمنطقة الشمالية اليوم الخميس إن الرائحة الكريهة عقدت عمل فرق التحقيق أثناء إزالة المخدرات ووزنها.

وأضاف أن الجلود تمت تعبئتها وهي سليمة في أمريكا الجنوبية إلى أن وصلت إلى البرتغال بعد إبحارها لأسابيع في “حالة تعفن شديد”.

وكان الشرطي المعتقل في إجازة طويلة دون راتب من وحدة شرطة تابعة لحرس الحدود الوطني في مدينة فافي شمال البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ذات الشرطي قاد عملية لتفكيك عصابة مخدرات كبرى في المدينة قبل عامين.