سلطات عينتها روسيا في القرم تعتزم بيع أصول أوكرانية

قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم السبت إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم إن الأصول المؤممة ستباع “قريبا” وإن السلطات أجرت أول ثمانية مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين.

وقال كونستانتينوف في بيان على تيليغرام إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).

كانت السلطات التي عينتها روسيا في القرم قد قالت في فبراير\شباط إنها أممت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة، منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.

تسيطر موسكو على القرم، المعترف بها دوليا جزءا من أوكرانيا، منذ 2014 حين ضمت شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.