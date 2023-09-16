السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلطات عينتها روسيا في القرم تعتزم بيع أصول أوكرانية

منذ 22 دقيقة
جسر القرم

جسر القرم

A A A
طباعة المقال

قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم السبت إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم إن الأصول المؤممة ستباع “قريبا” وإن السلطات أجرت أول ثمانية مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين.

وقال كونستانتينوف في بيان على تيليغرام إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).

كانت السلطات التي عينتها روسيا في القرم قد قالت في فبراير\شباط إنها أممت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة، منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.

تسيطر موسكو على القرم، المعترف بها دوليا جزءا من أوكرانيا، منذ 2014 حين ضمت شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من درنة شرق ليبيا
ليبيا.. مستشفيات درنة تفيض بالـ"جثث"
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي
حرائق الغابات في هاواي
حاكم هاواي: حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات تنخفض الى 97

الأكثر قراءة

شعار السفارة الأمريكية في دمشق
السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
حزب الله
"قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!