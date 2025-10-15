سلطات غزة تدعو إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات فورا

سيارات الإسعاف تسير مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في رفح، مصر، 1 فبراير/شباط 2025. رويترز

دعا المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات فورا إلى القطاع المحاصر، مناشدا الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لاتخاذ هذه الخطوات.

وأكد الثوابتة لقناة الجزيرة أن الأولوية في السفر عند فتح المعابر -خاصة معبر رفح مع مصر- ستكون للمرضى والجرحى.

كما شدد على ضرورة تسريع إدخال المستلزمات الطبية الضرورية إلى غزة عاجلا.

ونوه إلى أن المعاناة التي واجهها سكان القطاع خلال عامين من العدوان ستتواصل بعد وقف الحرب، مشيرا إلى أن سكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها.

وأضاف الثوابتة، أن هناك ربع مليون طن من النفايات في القطاع تشكل كارثة بيئية، وأن السلطات بحاجة ماسة إلى آليات ثقيلة للتعامل مع هذه النفايات.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استمر أزيد من عامين تسبب في تدمير أكثر من 800 كيلومتر من الطرق في غزة، وخلف استشهاد نحو 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين.

يشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي تحدث اليوم عن وجود “استعدادات ميدانية متواصلة” لفتح معبر رفح بين غزة ومصر، مؤكدا أنه لن يتم فتحه اليوم ولا موعد محددا لفتحه، بعد أن راجت أنباء في وقت سابق تفيد إعادة فتحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام ووقف إطلاق النار في غزة، كان مقررا إعادة فتح المعبر اليوم، بعد اكتمال تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).