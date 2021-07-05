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سلطنة عمان تحبط عملية تهريب كمية من المخدرات

5 - يوليو - 2021
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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أعلنت السلطات في سلطنة عُمان، عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد، قادمة عن طريق البحر في محافظة شمال الباطنة.

شرطة عُمان قالت عبر “تويتر”: “تمكنت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع شرطة خفر السواحل من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والكريستال وأقراص من مخدري الترامادول والميثادون إلى داخل البلاد”.

وأكدت الشرطة العمانية أن “متسللان اثنان قاما عبر البحر باستخدام أحد القوارب السريعة لتهريب هذه المواد قبل أن يتم إحباط هذه العملية من قبل السلطات المختصة، التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين”.

يذكر أن سلطنة عمان أحبطت في وقت سابق، عمليات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة قامت بها عصابات، عن طريق التسلل عبر البحر والدخول غير الشرعي إلى البلاد، قبل أن يتم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ووثق الحساب الرسمي للشرطة في سلطنة عمان صورة للمواد المخدرة التي شملت أنواع عديدة من المواد المخدرة كالحشيش والحبوب المخدرة، التي تم ضبطها مع المتهمين.

يذكر أن سلطات الخليجية شددت إجراءات مكافحة المخدرات، بعد ضبط السلطات السعودية ملايين الأقراص من العقاقير المخدرة وكميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان.

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