سلطنة عمان تعلن بدء العمل بـ"الإقامة طويلة الأمد"

أعلنت وزارة التجارة في سلطنة عمان عن تفعيل برنامج “إقامة مستثمر” الذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة، فإن شروط الحصول على الإقامة هي أن يمتلك مقدم الطلب: وحدات سكنية، أسهم في شركة بقيمة سوقية محددة، سندات تنمية حكومية، شركة بها عدد محدد من الكوادر العمانية.

وبالإضافة إلى فئة الإقامة الصالحة لعشر سنوات، والخمس سنوات، هناك فئة ثالثة للمتقاعدين، ولكن لم توضح الوزارة بعد تفاصيلها.

ويجب على مقدم طلب إقامة المتقاعد أن لا يقل عمره عن 60 عاما عند التقدم بالطلب، إثبات عمله لنحو 5 سنوات في السلطنة، وتقديم كشف حساب لراتب لا يقل عن 4000 ريال عماني (حوالى 10 آلاف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى وجود عقد ملكية أو إيجار سكني.

والإقامة الذهبية هي نظام تأشيرة طويلة الأمد متاحة للأجنبي المقيم لخمس أو 10 سنوات دون الحاجة لكفيل، وتجدد تلقائيا إذا توفرت الشروط ذاتها.