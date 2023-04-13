سلطنة عمان تُرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحبت سلطنة عمان بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مشيدة باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين السعودية وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، إن “هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك، بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة”.

كما أكدت، دعمها لكافة الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي وإلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها.

واتفقت قطر والبحرين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.

من جهة أخرى، أصدرت السعودية وسوريا، بيانا مشتركا في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للرياض، التي تناولت العلاقات بين البلدين واستعرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بزيارة للمملكة”.