سلطنة عُمان تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 84

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 84 حالة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين، منها 11 حالة لمخالطين لمرضى سابقين، و5 حالات لقادمين من بريطانيا والإمارات، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وأضافت أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعية الجميع في السلطنة إلى التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة بحسب الإرشادات.