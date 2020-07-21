سلطنة عُمان تعلن الإغلاق التام لمواجهة تفشي كورونا

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أعلنت سلطنة عُمان ، الثلاثاء، عن البدء بإجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداء من 25 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية،: إن ”الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية، خلال الفترة المذكورة، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية“.

وحسب الوكالة، فقد تم استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد“.

في السياق، سجلت وزارة الصحة، 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1159 لعمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 69887.

كما أعلنت الوزارة، تماثل 46608 حالات للشفاء، ووفاة 337 شخصًا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 613 شخصا وأصاب نحو 15 مليونا، منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.