سلمته إسرائيل لأميركا.. الحكم على هاكر روسي بالسجن 9 سنوات

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أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الجمعة حكما بالسجن تسع سنوات على هاكر بطاقات الإئتمان الروسي أليكسي بوركوف عقب تسلمه من إسرائيل في نوفمبر الماضي، وفق ما نقلت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية.

وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، اعترف بوركوف بتهمتين من التهم الخمس الموجهة إليه بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان. ووفقا للائحة الاتهام الأصلية، كان من الممكن أن يقضي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 80 عاما.

وقالت الصحيفة إن روسيا حاولت الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه مقابل أن تطلق موسكو سراح نعمة عيسشار، وهى مواطنة إسرائيلية سجنت في روسيا العام الماضي بعد العثور على كمية صغيرة من الحشيش في أمتعتها خلال توقفها في مطار موسكو .

ورفضت إسرائيل الصفقة، بعدما كانت الولايات المتحدة طلبت تسليمه، وهو ما وافقت عليه بالفعل محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

واعترف بوركوف بإدارة موقع إلكتروني يسمى Cardplanet الذي باع أرقام بطاقات الائتمان المسروقة مقابل مبالغ تراوحت بين 3 و 60 دولارًا.

ووفقا لتقديرات المحكمة الأميركية، نصب بوركوف على مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين؛ واستخدم معلومات بطاقات الائتمان لسرقة حوالي 20 مليون دولار في عمليات شراء احتيالية. كما اعترف بإدارة موقع إلكتروني ثان، يبيع معلومات شخصية لمجرمي الإنترنت.