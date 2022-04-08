سلوفاكيا ترسل منظومة الدفاع الجوي إس 300 إلى أوكرانيا

تواصل الدول الغربية والاوروبية تقديم مساعدات متنوعة الى اوكرانيا في إطار مقاومتها للغزو الروسي.

في هذا الاطار، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا “إدوارد هيغير”، اليوم الجمعة، أن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز “إس 300″، لكنّه شدد على أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.

وفي منشور على “فيسبوك” قال “هيغير”: “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس 300 إلى أوكرانيا بعدما طلبت أوكرانيا مساعدة”، موضحًا أن تقديم المنظومة لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءاً من النزاع المسلح في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد طلبت من الدول الغربية أسلحة محدّدة، من بينها منظومة المدفعية المضادة للطائرات من طرازإس-300 الروسية.

وأوضح هيغر أن هذه “الهبة” جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة “الدفاع المشروع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه الصواريخ “ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء” بمواجهة الهجوم الروسي.

هذا ووصل رئيس الوزراء السلوفاكي مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي إلى كييف اليوم الجمعة بهدف تأكيد دعم الكتلة لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وكتب في تغريدة اليوم أنه قدّم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مقترحات تجارية ومساعدات إنسانية لزيلينسكي وحكومته، لافتًا الى أنّ المقترحات تتضمن “تقديم خيارات لنقل الحبوب، بما في ذلك القمح” من أوكرانيا للخارج.

وكانت أوكرانيا قد طلبت من تشيكيا وسلوفاكيا المساعدة في إصلاح معداتها العسكرية التي تضررت أثناء القتال، بحسب ما ذكرت وزارتا دفاع البلدين أول أمس الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف أنّ بلاده تلقت طلباً في هذا الصدد، وأن الإصلاحات ستنفذها شركات خاصة.

وأضاف: “إذا حدث ذلك فسيكون على أساس تجاري عادي. الشركات خاصة ولا يمكنها العمل مجاناً”.