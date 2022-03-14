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سلوفاكيا تطرد 3 من موظفي السفارة الروسية.. وموسكو تعلّق

منذ 13 ساعة
علم سلوفاكيا

علم سلوفاكيا

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أعلنت وزارة الخارجية في سلوفاكيا اليوم الإثنين، طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية بناء على معلومات مخابراتية وإنه يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها “في الوقت ذاته تحث بشدة سفارة الاتحاد الروسي على أن يقوم ممثلوها بأنشطتهم بما يتمشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الإثنين إن بلاده سترد على طرد سلوفاكيا “غير المبرر” لثلاث من موظفي السفارة الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة “هذا العمل غير المبرر لن يمر دون رد”.

شولتز بأنقرة

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتز روسيا إلى إيقاف عمليتها العسكرية والتحول نحو الدبلوماسية، مؤكدا أنه ينظر إلى المساعي التركية بشكل إيجابي.

وأضاف شولتز -في ندوة صحفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان- أنه يسعى مع أنقرة لإنشاء الممرات الآمنة، وقال “أعتقد أن ما قامت به تركيا بإغلاق المضائق المائية إجراء إيجابي لوقف الحرب”.

وأوضح “هدفنا تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها عن طريق تقديم السلاح والمساعدات لها”.

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