سلوفينيا تفرض حظر سفر على نتنياهو

قالت وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في الحكومة السلوفينية نيفا غراشيتشفي بيان حكومي اليوم الخميس إن الحكومة السلوفينية فرضت حظر سفر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تأتي عقب حظر فرضته على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف في يوليو تموز.

وفرضت سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي واعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس آب ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتنياهو متهم بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مستشهدة بأوامر الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في 19 يوليو 2024 إلى أن العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزيرة أن «الحكومة بهذا القرار، تُوجّه رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي».

وقبل أيام، قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاغون، إن الصور الصادمة للأطفال الذين يموتون جوعا في غزة تمثل نتيجة مباشرة لخيارات متعمدة، مؤكدة أن «الكارثة الإنسانية في القطاع من صنع الإنسان وليست كارثة طبيعية».

وجاءت تصريحات فاغون خلال كلمتها في المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» الذي عُقد الإثنين، برعاية الأمم المتحدة وبقيادة فرنسا والسعودية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ما يجري في غزة يرقى إلى تعريف القانون الدولي لـ«الإبادة الجماعية»، لافتة إلى أن حل الدولتين المستدام هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضافت: «لا يمكن للسلام أن يتحقق من دون إدارة فلسطينية شرعية وفعالة، وهو ما يتطلب دعما دوليا وإصلاحات داخلية، محذرة من أه عندما تحل القوة محل القانون، لا يُنتج عن ذلك أمنا، بل عدم استقرار وتطرفا يمتد لأجيال».