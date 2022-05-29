سماع دوي انفجارات بعد زيارة زيلينسكي إلى خاركيف

بعد ساعات من زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى مدينة خاركيف في شمال شرق المدينة التي تتعرض للقصف الروسي منذ أيام، سمع دوي عدة انفجارات.

وتمثّل هذه الزيارة أول ظهور رسمي لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في 24 فبراير.

وشوهد عمود ضخم من الدخان الأسود يتصاعد في شمال شرق المدينة التي تتعرض للقصف الروسي منذ أيام، بعد هدوء نسبي على مدى أسابيع.

يشار إلى أن التقدم الروسي في الشرق أتى في أعقاب هجوم أوكراني مضاد دفع الروس للتراجع بعيداً عن مدينة خاركيف هذا الشهر، لكن موسكو منعت القوات الأوكرانية من مهاجمة الصفوف الخلفية من خطوط الإمداد الروسية لدونباس.

وتزامنا مع ذلك، قالت الإذاعة العامة البولندية اليوم الأحد، نقلا عن مصدر حكومي، إن بولندا قدمت 18 مدفعا من نوع هاوتزر ذاتي الحركة طراز (أيه.إتش.إس كراب) في الوقت الذي تحاول فيه كييف صد هجوم روسي كبير في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وطالبت أوكرانيا، التي تواجه قصفا عنيفا في أقاليمها الشرقية، الغرب بأن يقدم لها المزيد من الأسلحة الأبعد مدى لتغيير مسار الحرب.

والحد الأقصى الذي تصل إليه قذائف المدفع (إيه.إتش.إس كراب) هو 40 كيلومترا.

وذكرت الإذاعة أن بولندا دربت أيضا مئة من رجال المدفعية الأوكرانيين على تشغيل مدافع الهاوتزر.

وإلى الآن لم يرد المتحدث باسم الحكومة البولندية وكذلك وزارة الدفاع الأوكرانية على طلب التعلبق.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس السبت إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمرك ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من الولايات المتحدة.