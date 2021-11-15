الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 16 نوفمبر 2021 |
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سماع عدة انفجارات في مواقع لمليشيات إيرانية قرب البوكمال

منذ 5 ساعات
المليشيات الإيرانية في سوريا

المليشيات الإيرانية في سوريا

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شنت طائرة مسيرة عدة هجمات على مواقع تتبع لمليشيات إيرانية في مدينة البوكمال الواقعة قرب الحدود العراقية بريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد دوت 4 انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة في الأجواء، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات.

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف جوي تعرضت له المدينة، حيث أشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن طائرة مسيرة مجهولة، قصفت أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية والموالية لها، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.

وجاء الاستهداف بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف.

وكان المرصد قد نقل في وقت سابق الإثنين تقارير حول أربعة انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، مضيفا أنه لم ترد معلومات فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات.

 

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