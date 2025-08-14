الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سموتريتش: إسرائيل ستبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الأربعاء المقبل

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 1:24 مساءً
بتسلئيل سموتريتش

بتسلئيل سموتريتش

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن “الدولة الفلسطينية تشكّل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفًا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تدعم الخطوات الإسرائيلية في الضفة بشكل كامل.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

إلى ذلك، اعتبر أن على إسرائيل “أن تعيد الاستيطان في غزة”، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من المناطق التي احتلتها في القطاع.

كما قال أن إسرائيل ستبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الأربعاء المقبل.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس مستوطنة “معاليه أدوميم” أن مشروع التوسعة الجديد “سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة “عدم الخضوع للانتقادات الدولية”، معتبرا أن “تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل”، وأنهم “لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

“غير شرعي”

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن “مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها في المنطقة E1، واستمرار حرب الإبادة في غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما أكد أبو ردينة أن “القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، أكد أن الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي”.

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين بأغلبهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

كما نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لأغلب مخيمات اللاجئين في الضفة، بحجة وجود عناصر مسلحة أو منتمين لحماس.

    المزيد من أخبار العالم

    مدرس الموسيقى أحمد أبو عمشة، 43 عامًا، من المعهد الوطني للموسيقى إدوارد سعيد، يدرّس درسًا لفتيات فلسطينيات بينما يظهر في الخلفية مبنى تضرر جراء الهجوم الإسرائيلي، في مدينة غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    الموسيقيون الشبان في غزة يتشبثون بموهبتهم وسط أنقاض الحرب
    رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز
    المؤشر نيكي يتراجع من ذروة قياسية وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة‭ ‬اليابانية
    أعضاء إدارة مكافحة المخدرات والشرطة يقومون بدورية في منطقة ذا وارف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء الحكومة الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة بموجب قانون الحكم الذاتي ونشر الحرس الوطني للمساعدة في منع الجريمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أغسطس 2025. رويترز
    إلى ما بعد 30 يوماً.. ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة!

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟