سموتريتش: إسرائيل ستبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الأربعاء المقبل

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن “الدولة الفلسطينية تشكّل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفًا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تدعم الخطوات الإسرائيلية في الضفة بشكل كامل.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

إلى ذلك، اعتبر أن على إسرائيل “أن تعيد الاستيطان في غزة”، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من المناطق التي احتلتها في القطاع.

كما قال أن إسرائيل ستبدأ مخطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الأربعاء المقبل.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس مستوطنة “معاليه أدوميم” أن مشروع التوسعة الجديد “سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة “عدم الخضوع للانتقادات الدولية”، معتبرا أن “تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل”، وأنهم “لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

“غير شرعي”

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن “مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها في المنطقة E1، واستمرار حرب الإبادة في غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما أكد أبو ردينة أن “القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، أكد أن الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي”.

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين بأغلبهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

كما نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لأغلب مخيمات اللاجئين في الضفة، بحجة وجود عناصر مسلحة أو منتمين لحماس.