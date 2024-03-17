سموتريتش يشن هجوماً على هيئة أركان الجيش الإسرائيلي

هاجم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة الـ12 عن الوزير سموتريتش قوله إن “هيئة الأركان العامة في الجيش تسببت في واحدة من أكبر الكوارث في البلاد”.

وقال الوزير المتطرف إنه يعتقد “أن ما سيعيد المختطفين.. هو قطع الاتصال واستئناف الجهد العسكري بشكل مكثف”.

وفي تصريحات سابقة عن خطة قائد الجيش الإسرائيلي لإجراء تعيينات جديدة، قال سموتريتش إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.

وأضاف أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ”غير العاجلة” فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت، وفق تعبيره.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أفات بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي سيجري غدا عملية ضخمة من التعيينات في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد.

وأكدت الإذاعة أن هاليفي سيعيّن 52 ضابطا جديدا، بينهم ضابطان بمنصبين حساسين لأن لهما علاقة مباشرة بالحرب على غزة والإخفاق الأمني والعسكري الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية في الجيش ورئيس إدارة التنسيق والارتباط المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة.

وأضافت الإذاعة أن هاليفي سيعّين أيضا 4 قادة ألوية في الساحات الثانوية، وهي اللواء 300 في الجليل الغربي وألوية السامرة وعتصيون ويهودا.

وأفادت بأن من بين الضباط الذين يتنافسون على مختلف المناصب قادة وحدات شاركوا في الحرب على غزة والعملية البرية في القطاع.