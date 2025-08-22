الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
سناتور أمريكي: إقالة رئيس وكالة المخابرات في البنتاغون

منذ 18 ثانية
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

قال السناتور الأمريكي مارك وارنر “إن رئيس وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) أقيل من منصبه، واصفا هذه الخطوة اليوم الجمعة بأنها أحدث مثال على تسييس عمل المخابرات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف وارنر، وهو نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ “إقالة مسؤول آخر كبير في الأمن القومي تؤكد العادة الخطيرة التي تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع المخابرات باعتبارها اختبارا للولاء وليس حصنا لبلدنا”.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من جيفري كروس، الذي يرأس وكالة المخابرات التابعة للبنتاغون.

