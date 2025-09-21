الأثنين 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
سناتور أمريكي يحث ترامب على دعم مد سن التقاعد للطيارين

منذ 15 ثانية
تيد كروز

حث السناتور الأمريكي تيد كروز الرئيس دونالد ترامب على دعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع سن التقاعد الإلزامي للطيارين إلى 67 عاما.

وجاء طلب كروز، الذي يرأس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، في بداية اجتماع تابع للأمم المتحدة يتعلق بالطيران هذا الأسبوع في مونتريال.

وكتب كروز في رسالة إلى ترامب “يجب أن تكون أمريكا رائدة على الساحة الدولية في دعم رفع سن تقاعد الطيارين أو حتى إلغائه”.

وفي 2023، رفض الكونغرس اقتراحا برفع سن التقاعد الإلزامي لطياري شركات الطيران إلى 67 عاما بدلا من 65.

وتمنع القواعد الدولية طياري شركات الطيران الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما من الطيران في معظم البلدان خارج الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

