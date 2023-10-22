سناتور أمريكي يحذر إيران: إذا تصاعدت هذه الحرب ستأتي إلى "ساحتكم الخلفية"

اتهم السناتور الأمريكي لينزي جراهام اليوم الأحد إيران بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وحذر من أن أي تصعيد للحرب قد يكلف طهران ثمنا باهظا.

وقال جراهام خلال زيارة إلى تل أبيب “نحن هنا اليوم لنقول لإيران: نحن نراقبكم. إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية”، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وأضاف “فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة”.

جاء ذلك بعد تحذير وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح “خارجاً عن السيطرة ما لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة”، وفق تعبيره.

في حين رأى مسؤولون إيرانيون أن طهران تواجه معضلة حقيقية في ما يتعلق بملف غزة، بين مواجهة إسرائيل وتوسيع الصراع عبر حزب الله وغيره من الفصائل التي تدعمها، وبين الإبقاء على المواجهة محدودة تجنباً للخسائر الفادحة.