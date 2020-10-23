استمع لاذاعتنا

سنتكوم: ضربة أمريكية تستهدف مجموعة من كبار مسؤولي “القاعدة” قرب إدلب

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الأميركي، ليل أمس الخميس، أنه شن غارة جوية ضد قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا، بضربة أسفرت بحسب مصادر محلية عن مقتل أكثر من عشر أشخاص من بينهم أحد وجهاء عشيرة العكيدات.

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان إن “القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب”.

وأضافت أن “القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء”.

ولم يحدد البيان عدد القتلى الذين حصدتهم الغارة.

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ومقره في بريطانيا، إن القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف مأدبة عشاء في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية وأسفر عن مقتل 14 “جهاديا” بينهم ستة قياديين.

وأضاف أن “بين القتلى خمسة جهاديين من جنسية غير سورية”، لم يحددها في الحال، مشيرا إلى أن ثلاثة من القتلى ينتمون لهيئة تحرير الشام، “من بينهم قياديان من الصف الأول”.

واستهدفت الغارة بحسب المرصد “اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة”.

وأشار المرصد إلى أن الاجتماع كان ضمن مأدبة عشاء ضمت القادة، الذين كان أحدهم في صفوف داعش سابقا.

 

المزيد من أخبار العالم

ازدياد حالات الإصابة في أوروبا
كورونا “يستشري” في أوروبا.. الإصابات زادت أكثر من ضعفين خلال عشرة أيام!
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
الأمم المتحدة: على قادة مجموعة العشرين وضع استجابة منسقة لقمع كورونا
وزارة العدل الأمريكية
عقوبات إلكترونية.. وزارة العدل الأمريكية تحاصر المليشيات الإيرانية في بغداد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟
اكتشاف زوج من الغدد اللعابية الكبيرة
صدمة في عالم الطب … اكتشاف أعضاء جديدة في جسم الإنسان!
قبضة الثورة في ساحة الشهداء بيروت
بالفيديو: بعد احراقها… “صوت بيروت انترناشونال” تتكفل بإعادة قبضة الثورة إلى ساحة الشهداء