سنغافورة تحذر: "تتجمع عاصفة حولنا" بسبب التوترات بين الصين وأمريكا

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، الإثنين، من مغبة الحسابات الخاطئة فيما يتعلق بالتوترات في مضيق تايوان.

وقال لي في كلمة بثها التلفزيون بمناسبة اليوم الوطني للبلاد الذي سيحل غدا الثلاثاء، إن أضرارا ستلحق بسنغافورة بسبب التنافس والتوتر الشديدين في المنطقة، التي يجب أن تجهز نفسها لمستقبل أقل سلما واستقرارا من الآن.

ومضى المسؤول السنغافوري إلى القول إنه “من غير المرجح أن تنحسر التوترات في مضيق تايوان قريبا”، وسط شكوك عميقة وتواصل محدود بين الصين والولايات المتحدة.

وتابع: “تتجمع عاصفة حولنا. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزداد سوءا بسبب قضايا تستعصي على الحل، وشكوك عميقة، وتواصل محدود” بين البلدين.

وأضاف: “من غير المرجح أن يتحسن هذا (الوضع) في أي وقت قريب. الأكثر من ذلك أن الحسابات الخاطئة أو الحوادث العارضة يمكن بسهولة أن تجعل الأمور أسوأ”.

والأسبوع الماضي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية -التي قادتها إلى تايوان وأججت التوتر مع الصين- بسنغافورة.