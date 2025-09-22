سنغافورة تفرض عقوبات على قادة إسرائيليين وتدعم قيام الدولة الفلسطينية

قالت سنغافورة الاثنين إنها ستفرض عقوبات محددة الأهداف على قادة جماعات من المستوطنين الإسرائيليين وإنها ستعترف بدولة فلسطينية عندما تكون الظروف مواتية.

وتتخذ دول غربية وبلدان أخرى موقفا يزداد تشددا ضد جماعات المستوطنين وبعض المسؤولين الإسرائيليين الذين تتهمهم بالتحريض على العنف، وذلك في الوقت الذي يزداد فيه الاعتراف العالمي بدولة فلسطينية.

وانتقد وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في كلمة ألقاها داخل البرلمان، السياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة.

وقال “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات وتوسيعها”، ووصف ما يسمى بمشروع (إي1) الاستيطاني بأنه تقسيم للضفة الغربية.

وأضاف “نعارض المحاولات المستمرة لخلق وقائع جديدة على الأرض تقوض احتمالات الوصول إلى حل الدولتين”.

وذكر أن الوزارة ستنشر تفاصيل أكثر عن العقوبات في وقت لاحق.

وأردف يقول إن اعتراف سنغافورة بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر، وإن بلاده تنتظر العوامل “المناسبة”، من بينها حكومة فلسطينية فعالة تقبل بحق إسرائيل في الوجود وتنبذ الإرهاب بشكل قاطع.

وأضاف “لحل هذا الصراع المستمر منذ فترة طويلة بطريقة شاملة وعادلة ودائمة في نهاية المطاف، يجب التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تؤدي إلى دولتين، واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية، يعيش شعباهما جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة”.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك وتستشهد بعوامل تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة وتقول إن المستوطنات توفر الأمن.

وصوتت سنغافورة في عام 2024 على عدد من القرارات التي تعبر عن تأييدها للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة رغم العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربطها بإسرائيل منذ حصولها على الاستقلال في عام 1965.