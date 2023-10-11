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"سنغير القوانين".. بن غفير: وزعنا 27 ألف قطعة سلاح على سكان "غلاف غزة"

منذ 3 دقائق
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، أن الحكومة وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة.

وقال بن غفير: “سنعمل على تغيير القوانين، حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من حمل السلاح. وزعنا 27 ألف قطعة سلاح على سكان البلدات الواقعة في غلاف غزة”.

وأضاف: “أوقفنا وحللنا جميع أنواع العوائق، ونقوم أيضا بتغيير المعايير – الآن في المسودة النهائية – وسنمررها إلى الكنيست، للسماح لمزيد من المواطنين بحمل السلاح”.

وتابع الوزير: “هذه الحرب تثبت إلى أي مدى يحتاج المواطنون والوحدات الاحتياطية إلى التسليح وهذا، وبطبيعة الحال، يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز قوة أفراد الشرطة”.

وفي وقت سابق، قال بن غفير في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل ستبدأ توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

 

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