سنقوم بأنشطة "من نوع آخر" في الدول الغربية.. إلى ماذا يلمح مدفيديف؟

شن الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي “ديمتري مدفيديف” هجوماً حادً على دول الغرب متوعداً بشن أنشطة “من نوع آخر” في الدول الغربية.

هجوم مدفيدف جاء رداً على العقوبات الجديدة، التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبالتزامن أيضاً مع وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.

واعتبر مدفيدف في منشور على تلغرام، أن السبب خلف العقوبات “واضح، فكلما ساء وضع المواطنين الروس، تحسن وضع العالم الغربي”.

وأضاف: “علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا”.

ودعا إلى “إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية غير الكفوءة”.

كما رأى مدفيديف أنه ينبغي “تنفيذ أنشطة من نوع آخر على أراضيهم، لا يمكن مناقشتها في العلن”، بدون مزيد من التوضيحات.

وبعدما اعتبر مدفيديف في مرحلة ما شخصية أكثر انفتاحا داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبنى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موقفا على قدر خاص من التشدد، مهددا بانتظام باستخدام السلاح النووي أو اجتياح دول مؤيدة لأوكرانيا.