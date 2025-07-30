سهم ميتا يقفز بفضل توقعات بإيرادات تفوق التقديرات

توقعت شركة ميتا بلاتفورمز تحقيق إيرادات في الربع الثالث من العام تتجاوز توقعات وول ستريت، ورفعت الحد الأدنى لتوقعاتها للنفقات الرأسمالية لهذا العام ليقفز سهمها 10 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

بالنسبة للربع الثالث، قالت ميتا إنها تتوقع إيرادات إجمالية تتراوح بين 47.5 و50.5 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات محللين عند 46.17 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وقالت الشركة في بيان لها إن توجيهاتها للربع الثالث افترضت استفادة بنسبة واحد بالمئة من تراجع الدولار.

وأضافت ميتا أنها تتوقع أن يكون معدل النمو السنوي في الربع الرابع أبطأ مقارنة بالربع الثالث، لكنها لم تقدم توقعات لإيرادات الربع الأخير من العام.

ورفعت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الحد الأدنى لتوقعاتها للنفقات الرأسمالية السنوية بملياري دولار، مدفوعة بنهجها عالي المخاطر نحو “الذكاء الفائق” في سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم.

وتتوقع الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام الآن أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 66 و72 مليار دولار.

ولا يزال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونشرها مسعى يحتاج إلى رأس مال هائل ويتطلب أجهزة مكلفة وموارد حوسبة ضخمة ومواهب هندسية على أعلى مستوى.