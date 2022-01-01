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سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بريف دمشق

1 - يناير - 2022
سوريا

سوريا

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قالت وسائل إعلام تابعة للنظام، أمس الجمعة، إن الجهات المختصة أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر في الجهات المختصة قوله: “بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن في المناطق المجاورة لجرود القلمون المتاخمة للأراضي اللبنانية، تمت ملاحقة مجموعة من المهربين بحوزتهم حمولات مشبوهة، وصولا لاشتباك معهم بالنيران أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة فيما لاذ آخرون بالفرار باتجاه الحدود اللبنانية”.

وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش، لافتا إلى تحويل المهربين إلى القضاء المختص.

وكانت الجهات المختصة في درعا ضبطت، الأربعاء الماضي، كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدرة كانت معدة للتهريب إلى الخارج عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء.

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