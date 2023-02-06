سوريا.. إيقاف مصفاة بانياس بسبب أضرار لحقت بها جراء الزلزال

قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن وزارة النفط اليوم الاثنين إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأعلن النظام السوري ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1042 جريحا بمناطق سيطرته

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات إذ انهارت مبان في أنحاء المنطقة فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت إن منشآتها العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال القوي الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، الاثنين.

ولروسيا التي تربطها صلات تحالف وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد وجود عسكري كبير في البلاد.