سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة

ارتفع عدد قتلى هجوم المسيّرات على حفل تخرج في الكلية الحربيّة في حمص السورية، إلى أكثر من 78 شخصًا، بحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان لسكاي نيوز عربية.

وقال المرصد إنّ تسعة قتلى على الأقل مدنيون. فيما حملت وزارة الدفاع السورية من وصفتهم بـ “التنظيمات الإرهابية” المسؤولية من دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

بدوره، ذكر التلفزيون السوري، اليوم الخميس، أنّ هجومًا بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، وسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة “أعداد كبيرة”.

وأشار التلفزيون إلى أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية، إنّه “إمعانًا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.

وأوضحت أنّ الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأوضح البيان أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملًا إجراميًا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليًا”.

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.