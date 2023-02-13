سوريا.. ارتفاع إضافيّ في حصيلة ضحايا الزلزال

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الشمال السوري إلى 4300 قتيل، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة.

فقد أفادت الوكالة الدولية في بيان لها بـ “الإبلاغ بوفاة 4300 شخص وإصابة 7600 شمال غربي سوريا جراء الزلزال حتى 12 فبراير”.

وفي السياق، دخلت قافلة أممية جديدة أمس الأحد إلى سوريا من تركيا محمّلة بمساعدات يحتاج إليها بشدّة الضحايا السوريون.

إذ دخلت عشر شاحنات إلى سوريا من معبر باب الهوى في الشمال الغربي السوري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، محمّلة لوازم للإيواء المؤقت مع خيم بلاستيكية وبطانيات وفُرش وحبال وما إلى ذلك.

هذا وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصّصة إلى شمال غربي سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

يأتي ذلك فيما أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في وقت سابق، إلى أن الوكالة الأممية “خذلت حتى الآن الناس في شمال غربي سوريا. هم يشعرون عن حق بأنهم متروكون”، داعيًا إلى “تصحيح هذا الإخفاق بأسرع وقت”.