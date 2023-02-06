سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 230 قتيلا

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة السوري للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن الزلزال القوي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 600 آخرين في سوريا.

وأوضح المسؤول، وهو مساعد لوزير الصحة السوري، إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 237 قتيلا و639 جريحا.

وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة” جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم.

وجاء في بيان للدفاع المدني أنه تم الإعلان عن ذلك على إثر الزلزال “في الشمال السوري وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة في الدفاع المدني السوري، ونتيجة للوضع الكارثي من انهيار المباني والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الإمكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة ودرجات الحرارة المنخفضة”.

وقال “نعلن نحن مؤسسة الدفاع المدني السوري، شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصي جميع المنظمات الإنسانية الصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفقا لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافي حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع”.

وأضاف “نهيب جميع المنظمات الإنسانية الدولية التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الكارثة المفجعة واتخاذ إجراءات طارئة تحول دون تفاقم الوضع، وتدعم إنقاذ المدنيين في سوريا”.