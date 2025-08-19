سوريا.. استشهاد عنصري أمن برصاص مجهولين في طرطوس

ارتقى عنصرا أمن سوريان، اليوم الثلاثاء، برصاص مجهولين في مدينة طرطوس الساحلية غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: “بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها”.

وأضاف: “قام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى استشهاد عنصرين”.

وبحسب المصدر ذاته، “لاذ المسلحون المجهولون الذين كانوا في السيارة بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وبينما لم تحدد الوكالة توقيت ارتقاء العنصرين، نقلت قناة الإخبارية السورية مساء الاثنين، عن مصدر أمني لم تسمّه، تأكيده استشهاد عنصري أمن برصاص مجهولين في مدينة طرطوس.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، بينها ملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.