سوريا.. اشتباكات بين الجيش و"قسد" شرق محافظة دير الزور

أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة دير الزور.

وفي السياق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاطها في قرية “أبو حمّام” شرقي دير الزور، مؤكدة أنه لم تُسجّل أي إصابات في صفوف عناصرها خلال الهجوم.

تفكيك وضبط خلايا إرهابية

وفي محافظة اللاذقية، أكدت قوات الأمن الداخلي أنها تمكنت من تفكيك وضبط خلايا إرهابية وإجرامية عبر عمليات محكمة، مشددة على أنها ستتعامل بحزم وبموجب القانون مع كل من يمسّ بأمن المحافظة وسلامة سوريا.

ودعت قوى الأمن في بيانها كل من لا يزال ضالًا أو مضلَّلًا إلى تسليم نفسه للجهات المختصة، كما حثّت أبناء المحافظة على المساهمة في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب.

يذكر أن قسد وقعت اتفاقاً في العاشر من مارس الماضي مع دمشق، نص على “دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا”، مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة النازحين، وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.

وبدأ الجانبان التفاوض منذ ذلك الحين بشكل علني، لكن بعض العقبات لا تزال تحول دون التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، منها تمسك “الإدارة الذاتية” (التي تعتبر بمثابة الجناح السياسي والإداري لقسد في الشمال الشرقي السوري) بالاحتفاظ بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش. في حين رفضت دمشق هذا الطلب.

كما طالبت قسد بدولة لا مركزية، بينما أصرت الحكومة السورية على مركزية الدولة.