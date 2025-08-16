السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
سوريا.. اشتباكات متقطعة بين الأمن ومسلحين في ريف السويداء

منذ 10 دقائق
عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

اندلعت اليوم السبت اشتباكات متقطعة في محافظة السويداء، جنوب سوريا، رغم الهدوء النسبي.

ولفتت مصادر العربية/الحدث إلى حصول مواجهات بين مسلحين محليين في وعناصر من قوى الأمن الداخلي.

كما أضافت أن الاشتباكات وقعت على محاور عريقة، قراصة وداما بريف السويداء.

دعوة للصلح
أتى ذلك، بعدما دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أمس إلى الصلح بين العشائر وأهالي المحافظة، وتغليب لغة العقل، حرصا على تعزيز السلم الأهلي.

كما شدد على أهمية الحفاظ على التصالح بين أهالي المنطقة وتغليب العقل ونبذ الفتن.

يذكر أن السويداء كانت شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين. بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

لكن منذ 19 تموز الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.

    المصدر :
  • العربية

