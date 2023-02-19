الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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سوريا.. الجيش الأميركي يعتقل قياديًا في تنظيم "داعش"

منذ 38 دقيقة
الجيش الأميركي

الجيش الأميركي

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أعلن الجيش الأميركي أنّ جنوده تمكنوا، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية، من اعتقال قيادي في تنظيم “داعش” في سوريا.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنّ القيادي المعروف باسم “بتار” متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة.

وأكدت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين في العملية التي نُفذت بواسطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأشارت القيادة المركزية الى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة أربعة جنود أميركيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لتحييد قيادي بارز آخر في التنظيم في شمال شرق سوريا.

وأدت تلك العملية إلى مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه “أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة للتنظيم في شرق سوريا”.

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