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سوريا.. الدفاعات الجوية تعترض صواريخ اسرائيلية في دمشق

منذ ساعة واحدة
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

غارات جوية إسرائيلية على سوريا أرشيفية (رويترز)

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اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن “دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية”.

والشهر الماضي، قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، وتسبّبت غارات إسرائيلية في حزيران بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

هذا واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من حزيران، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

    المصدر :
  • الحرة

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