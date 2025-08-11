سوريا تتعهد بالتحقيق في لقطات لمقتل شخص بمستشفى السويداء الوطني

عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

ذكرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أنها ستحقق في مقطع مصور يظهر فيه رجال بزي عسكري وهم يطلقون النار على رجل أعزل يرتدي زي العاملين بالقطاع الطبي من مدى قريب في المستشفى الرئيسي بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تتابع الفيديو المؤلم.. ندين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات”.

وأورد البيان أن الوزارة كلفت اللواء عبد القادر الطحان معاون الوزير للشؤون الأمنية “بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن”.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة أربعة رجال يرتدون ملابس عسكرية خضراء ورجلا يرتدي زيا أسود على ظهره عبارة “وزارة الداخلية”. وتأكدت رويترز وطبيب شهد الواقعة من أن اللقطات مصورة داخل مستشفى السويداء الوطني.

وظهر في اللقطات الرجال الخمسة الذين يرتدون الزي العسكري واقفين أمام مجموعة من نحو 20 شخصا يرتدون زي العاملين في القطاع الطبي وهم جاثون أو جالسون القرفصاء، فيما كان رجل يرتدي زي الطاقم الطبي واقفا.

ويمسك اثنان ممن يرتدون الزي العسكري بالرجل الواقف ويصفعانه كما لو كانا يحاولان إجباره على الجلوس. ويقاوم الرجل الذي يرتدي زي الطاقم الطبي ويسحب أحد المهاجمين ليجذبه من رأسه ويطرحه أرضا.

ثم يتدخل المسلحون الآخرون لتحرير زميلهم، ويطلقون الرصاص على الرجل الذي يرتدي زي القطاع الطبي وهو مطروح أرضا مرتين، أولاهما ببندقية آلية ثم بمسدس.

وفي اللقطات التي لا تحتوي على صوت، يظهر المقاتلون وهم يتحدثون إلى بقية المجموعة، ثم يسحبون القتيل من قدميه مخلفا وراءه بقعة من الدماء على أرضية المستشفى.

ولم ترد وزارة الدفاع السورية بعد على أسئلة من رويترز عن الواقعة.

وهذه أحدث لقطات يظهر فيها القتل إعداما في السويداء، وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أعمال القتل على أساس طائفي في المحافظة أودت بحياة أكثر من ألف الشهر الماضي. وتشكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في التقارير عن الانتهاكات.