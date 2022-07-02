السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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سوريا تتهم اسرائيل بشن "عدوان جوي" على طرطوس

منذ 18 دقيقة
قصف سوريا- أرشيفية

قصف على سوريا- أرشيفية

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اتهمت سوريا اليوم السبت إسرائيل بشن “عدوان جوي” بعدة صواريخ من البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا جنوب طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وبعض الأضرار المادية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة، وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد منصبه على رأس حكومة مؤقتة قبل انتخابات تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وتهاجم إسرائيل منذ عدة سنوات ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث نُشرت قوات مدعومة من طهران تشمل مقاتلين من حزب الله اللبناني لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي أعقاب التدخل الروسي في الحرب السورية في عام 2015، أنشأت إسرائيل “آلية تجنب المواجهة” مع موسكو، التي تدير المنشأة البحرية في طرطوس، لمنع اشتباك البلدين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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