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سوريا تدين الغارات الإسرائيلية وتحملها تداعيات التصعيد

منذ 4 ساعات
غارات إسرائيلية على السويداء جنوب سوريا - الأناضول

غارات إسرائيلية على السويداء جنوب سوريا - الأناضول

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حملت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجمات الأحدث على جنوب سوريا وتبعاتها.

وأكدت الوزارة في بيان أنها “حريصة على حماية جميع أبنائها دون استثناء، وفي مقدمتهم أهلنا من أبناء الطائفة الدرزية”.

وشنت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية في جنوب غرب سوريا لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، متعهدة بالحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية.

قال مصدر سياسي إسرائيلي، الثلاثاء، إن هجوم تل أبيب على الجيش السوري بمحافظة السويداء جنوب البلاد، يجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن: “الهجمات في سوريا تُنفَّذ بالتنسيق مع الأمريكيين”.

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية على ما قالته القناة الإسرائيلية التي لم تحدد موقع الهجمات في سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بالإغارة على آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على المحافظة، دون تقديم تفاصيل فورية بالخصوص.

    المصدر :
  • رويترز

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