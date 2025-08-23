سوريا ترجئ التصويت في انتخابات مجلس الشعب بالسويداء بعد أعمال عنف طائفية

فتاة تحمل العلم السوري، بينما يحتفل الناس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، في دمشق، سوريا، 13 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم السبت، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.

وذكرت تقارير أن مئات الأشخاص قتلوا في يوليو تموز خلال اشتباكات بمحافظة السويداء بين مقاتلين دروز وعشائر سنية وقوات حكومية.

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها نوار نجمة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “حرصا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها”.

وأضاف “مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن”.

وتابع “تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراض تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل”.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الشهر الماضي إن من المقرر إجراء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء في الفترة بين 15 و20 سبتمبر أيلول.