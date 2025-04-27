سوريا تشكر السعودية.. وتستعرض نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

شكر وزير المالية السوري محمد يسر برنية المملكة العربية السعودية على دورها في تنظيم الطاولة المستديرة حول سوريا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ووصف الحدث بأنه غير مسبوق.

وأكد الوزير برنية في مقابلة تلفزيونية أن “الطاولة المستديرة التي نُظمت حول سوريا خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين تمثل حدثاً استثنائياً، وكان للسعودية الفضل في ذلك”.

وأشار إلى أن بعثات دولية ستزور سوريا قريباً لتنفيذ ورشة عمل شاملة حول الإصلاح المالي والاقتصادي في مختلف المجالات. كما أوضح أن سوريا لا تنوي طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية في الوقت الحالي.

ومن جهة أخرى، نشر الوزير برنية على موقع “لينكد إن” تفاصيل لقائه مع مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أدريان توبياس، حيث ناقشا سبل دعم القطاع النقدي والمالي في سوريا.

وأضاف: “تطرقنا إلى المجالات الرئيسية التي يمكن للصندوق تقديم الدعم فيها، بما في ذلك تعزيز السياسة النقدية، وإصلاح القطاع المصرفي، وترسيخ الاستقرار المالي، وتحديث البنية التحتية المالية، وتطوير أسواق النقد، ورفع الكفاءة التنظيمية”.

وتابع: “اتفقنا على خطوات عملية، منها إيفاد بعثة تقييم من الصندوق إلى دمشق لإجراء تقييم مبدئي للقطاع المالي، وأشكر توبياس وفريقه على دعمهم، وأتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الصندوق خلال الفترة المقبلة”.

إمكانية فتح فرع لبنك تركي في سوريا

وفي سياق متصل، نشر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية على “لينكد إن” ملخصاً للقائه مع نظيره التركي فاتح كاراهان، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح حصرية أن النقاش ركز على إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تشكل جسراً مهماً لدعم التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

وأكد استمرار الحوار بين الجانبين لاتخاذ خطوات عملية نحو تعاون اقتصادي مستدام، مشيداً بالتزام البنك المركزي التركي بالشراكة المالية.