سوريا تضبط شحنة أسلحة قادمة من لبنان.. ومحادثات أمنية لضبط الحدود

عناصر من جهاز الأمن العام في سوريا (رويترز)

تمكنت إدارة الاستخبارات العسكرية السورية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في مدينة القصير الحدودية، من ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة في حافلة تحت أثاث منازل قادمة من لبنان واعتقال من فيها، وفق ما أفادت مصادر “العربية/الحدث”، اليوم السبت.

محادثات لبنانية سورية

يشار إلى أن الحدود اللبنانية السورية كانت شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين. ووسط هذه التطورات، يستعد الجانبان اللبناني والسوري إلى معالجة ما حصل وتفادي تكراره.

في السياق أفادت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت/الحدث.نت” أن “وفداً أمنياً لبنانياً يرأسه وزير الدفاع ميشال منسّى ويضم مدير عام الأمن العام حسن شقير وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع محمد مصطفى وضابطا رفيعا من قوى الأمن الداخلي، سيتوجه إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لعقد محادثات رسمية مع القيادة السورية الجديدة”.

كما أشارت المصادر إلى أن “ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية المشرّعة على كل الاتجاهات سيشكل المحور الأساسي للمحادثات الرسمية، وذلك لمنع حدوث الاشتباكات مرة ثانية”.

مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر خلال جلسته الأسبوع الماضي تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا.

فيما اكتفى وزير الإعلام بول مرقص بالقول لـ”العربية.نت/الحدث.نت” إن “مهمة هذه اللجنة مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية”.