الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريا تعتقل عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في إطار التحقيق بأحداث السويداء

منذ 48 ثانية
مدينة السويداء السورية. 25 يوليو 2025. رويترز

مدينة السويداء السورية. 25 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

استجوبت لجنة التحقيق في أحداث السويداء العديد من المشتبه بارتكابهم انتهاكات، بعد ظهورهم في مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين في تصريح خاص لـ سانا، أن مقاطع الفيديو التُقطت في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها خلال الفترة بين الـ 14 والـ 17 من تموز الماضي، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية.

وأشار عز الدين إلى أنه بناءً على ذلك، ألقت وزارتا الداخلية والدفاع القبض على المشتبه بهم وتحفظت عليهم تمهيداً للتحقيق معهم، حيث تولت اللجنة مسؤولية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها والتفاصيل المتعلقة بها.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، أنها تحقق مع المشتبه بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم وفقاً للقوانين السورية النافذة.

وشدد عز الدين على أن الدولة السورية ستحاسب جميع المتورطين؛ بارتكابهم انتهاكات على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء من كل الأطراف، وذلك في إطار تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

يُذكر أن وزارة العدل شكلت في الـ 31 من تموز الماضي لجنة التحقيق في أحداث السويداء، وحددت مهامها بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الإمارات
    مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر للإمارات
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعانقان عند مغادرتهما بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.
    بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا بعد أن أجريا محادثات في بكين
    بتسلئيل سموتريتش
    تنديد فلسطيني واسع بتصريحات سموتريتش.. ردود غاضبة من حماس والخارجية!

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟