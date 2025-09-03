سوريا تعتقل عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في إطار التحقيق بأحداث السويداء

استجوبت لجنة التحقيق في أحداث السويداء العديد من المشتبه بارتكابهم انتهاكات، بعد ظهورهم في مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين في تصريح خاص لـ سانا، أن مقاطع الفيديو التُقطت في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها خلال الفترة بين الـ 14 والـ 17 من تموز الماضي، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية.

وأشار عز الدين إلى أنه بناءً على ذلك، ألقت وزارتا الداخلية والدفاع القبض على المشتبه بهم وتحفظت عليهم تمهيداً للتحقيق معهم، حيث تولت اللجنة مسؤولية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها والتفاصيل المتعلقة بها.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، أنها تحقق مع المشتبه بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم وفقاً للقوانين السورية النافذة.

وشدد عز الدين على أن الدولة السورية ستحاسب جميع المتورطين؛ بارتكابهم انتهاكات على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء من كل الأطراف، وذلك في إطار تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

يُذكر أن وزارة العدل شكلت في الـ 31 من تموز الماضي لجنة التحقيق في أحداث السويداء، وحددت مهامها بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.