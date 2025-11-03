الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريا تعلن عن مناقصة لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف

منذ 9 دقائق
علم سوريا

علم سوريا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الاثنين، عن مناقصة لشراء سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف.

ولا تزال سوريا تعاني من نقص حاد في الكهرباء بسبب ما ألحقته الحرب الأهلية على مدى 14 عاما من أضرار جسيمة بالقطاع الذي لا ينتج سوى 1.6 جيجاوات من الكهرباء حاليا مقارنة مع 9.5 جيجاوات قبل عام 2011.

وكانت سوريا تتلقى أكبر كمية من النفط اللازم لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتزود ​​قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، محطة توليد الكهرباء الرئيسية في دمشق بالغاز منذ مارس آذار في إجراء مؤقت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نساء وأطفال فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من منازلهم بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلائها من شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 مايو/أيار 2025. رويترز
الصدمات النفسية لحرب غزة تدفع أعداداً كبيرة من الفلسطينيين لطلب العلاج
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لدفع جزء من مخصصات المساعدات الغذائية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: روسيا تحشد قوات قرب بلدة دوبروبيليا بشرق البلاد

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!