سوريا تعلن عن مناقصة لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الاثنين، عن مناقصة لشراء سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف.

ولا تزال سوريا تعاني من نقص حاد في الكهرباء بسبب ما ألحقته الحرب الأهلية على مدى 14 عاما من أضرار جسيمة بالقطاع الذي لا ينتج سوى 1.6 جيجاوات من الكهرباء حاليا مقارنة مع 9.5 جيجاوات قبل عام 2011.

وكانت سوريا تتلقى أكبر كمية من النفط اللازم لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتزود ​​قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، محطة توليد الكهرباء الرئيسية في دمشق بالغاز منذ مارس آذار في إجراء مؤقت.