سوريا.. جهود البحث عن ناجين من الزلزال على وشك الانتهاء

قالت منظمة الخوذ البيضاء، الثلاثاء، إن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض على وشك الانتهاء في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وقال رائد الصالح رئيس المنظمة التي تتولى عمليات الإنقاذ الرئيسية في المنطقة المتضررة إن جهود البحث “قاربت على الانتهاء. المعطيات اللي عندنا ما ظل (ناجين) لكن نحاول نعمل تشييك على كل المواقع ونسأل الأهالي إذا في مفقودين”.

وأفادت الخوذ البيضاء التي تنشر فرقها في أنحاء المنطقة، حيث دمر الزلزال أحياء وقرى بأكملها، بأنها تحصر أيضا أسماء المفقودين في المنطقة مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 2274 قتيلا وآلاف المصابين.

أزمة كبيرة بتوزيع المساعدات

وتزامنت هذه التطورات مع أزمة كبيرة فجّرتها آلية توزيع المساعدات للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام والمعارضة وسط احتدام الخلاف بين الطرفين في سوريا.

ووسط تعنّت النظام، دخلت الاثنين أول قافلة مساعدات من مناطق “الإدارة الذاتية” التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وهي مناطق منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، عبر معبر أم جلود.

أتى ذلك بعد أن كانت شاحنات المساعدات تصطف أمام المعبر منذ 5 أيام، وسط رفض النظام السوري دخول القوافل دون التنازل عن شروطه.