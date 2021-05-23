الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
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سوريا.. حريق يلتهم عشرات الدونمات من القمح في إدلب

منذ 5 ساعات
حريق في أرض زراعية- أ{شيفية

حريق في أرض زراعية- أ{شيفية

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أعلنت وزارة داخلية النظام نشوب حريق في أراض مزروعة بالقمح في محافظة إدلب، وأدى إلى احتراق عشرات الدونمات.

وقالت الوزراة،الأحد،  إن الحريق نشب ضمن الأراضي الزراعية الواقعة بين منطقة خان شيخون والهبيط، وأضافت أن قوات الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي في منطقة خان شيخون سيطرت على الحريق وأخمدته.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أزمة في توافر القمح لهذا العام الذي سبق أن أطلقت عليه وزارة الزراعة “عام القمح” إلا أن الوزير حسان قطنا عاد ليؤكد منذ أيام أن كميات الإنتاج المتوقعة ستكون أقل بكثير من الكميات المخططة.

وقال قطنا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن الجفاف كان شديدا هذا العام، إذ لم يمر على البلاد جفاف مثله، وهو ما أثر كثيرا على الشعير والقمح خاصة أن نصف المساحات المزروعة منه كانت بعلية تعتمد على مياه الأمطار.

يذكر أن سوريا شهدت العام الماضي حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وامتدت في أربع محافظات وحسب إحصاءات وزارة الزراعة فقد بلغ عدد الحرائق 2480 حريقا.

وقد تضررت 252 قرية نتيجة بينما بلغ عدد الأشجار المثمرة المتضررة مليونين و100 ألف شجرة.

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